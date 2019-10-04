Перестрелка произошла между сотрудниками ФСИН в Ингушетии

Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ведомства.
2019-10-04T10:31:00+03:00
2019-10-04T10:35:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 04 октября 2019
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