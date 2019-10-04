В Краснодарском крае произошёл вооружённый конфликт на заводе «Кубанские деликатесы»

Причиной стал спор между учредителями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу районной администрации Романа Синяговского.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что двое охранников завода получили огнестрельные ранения при нападении неизвестных. По словам Синяговского, пострадали трое. Одного человека отвезли в больницу, остальным госпитализация не потребовалась. Чиновник уточнил, что учредители не могут поделить завод. Один из них выставил охрану из своего ЧОПа, другой попытался привести из своего.