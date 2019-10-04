5 человек, по последним данным, погибли в результате аварийной посадки самолёта Ан-12 вблизи Львова

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Фэйсбуке. Всего на борту было 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолёт летел из Испании в Турцию. Во Львове его должны были дозаправить. По одной из версий, у транспортника закончилось топливо.
2019-10-04T10:29:00+03:00
2019-10-04T10:32:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2513309-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:29, 04 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…