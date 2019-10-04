5 человек, по последним данным, погибли в результате аварийной посадки самолёта Ан-12 вблизи Львова

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Фэйсбуке. Всего на борту было 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолёт летел из Испании в Турцию. Во Львове его должны были дозаправить. По одной из версий, у транспортника закончилось топливо.