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10:29, 04 октября 2019

5 человек, по последним данным, погибли в результате аварийной посадки самолёта Ан-12 вблизи Львова

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Фэйсбуке. Всего на борту было 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолёт летел из Испании в Турцию. Во Львове его должны были дозаправить. По одной из версий, у транспортника закончилось топливо.



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