Российские клубы Краснодар и ЦСКА вновь синхронно проиграли в Лиге Европы

Пропустили наши команды уже меньше, чем в первом туре. Тогда в воротах ЦСКА и Краснодара побывало по пять мячей, а теперь только по два. Некий прогресс все же имеет место. Испанские команды посильнее соперников по первому туру, несмотря на скромные места, которые они занимают в своем чемпионате. Но доля иронии в этих словах есть. ЦСКА уступил Эспаньолу, утратив концентрацию на какие то мгновения и испанцы показательно наказали армейцев за это. Кстати, один из мячей стал историческим. Это был первый гол китайского футболиста в еврокубках 2-0 в пользу Эспаньола. Краснодар попал на контратаку Хетафе, бросился отыгрываться, пропустил еще, но едва не спас матч. Ари забил изящный гол, а потом и он, и товарищи имели несколько верных моментов, но бразильский россиянин не смог остановить мяч в выгодной ситуации, а Уткин не попал в ворота 2-1 в пользу Хетафе.

24 октября наши команды сыграют матч третьего тура. ЦСКА примет венгерский Ференцварош, а Краснодар на выезде встретится с турецким Трабзонспором.