Генеральный директор нефтяной компании ВР Роберт Дадли подал в отставку

Как ожидается, он покинет свой пост в конце марта следующего года. Об этом говорится в официальном заявлении совета директоров. Предполагается, что место Дадли займёт нынешний исполнительный директор ВР Бернард Луни. Что же касается Дадли, он занимал свой пост дольше всех среди руководителей крупнейших нефтяных компаний мира, возглавляя ВР с 2010 года. С 2003 по 2008 Дадли был руководителем TNK ВР.
2019-10-04T10:04:00+03:00
2019-10-04T10:05:46+03:00
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10:04, 04 октября 2019
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