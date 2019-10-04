Мосгорсуд этим утром возобновляет рассмотрение апелляции на приговор Владиславу Синице, получившему 5 лет колонии за твит о детях силовиков. Жалобу защиты начали рассматривать накануне. Коллегия судей отклонила почти все ходатайства, в том числе, о допросе независимых экспертов, рассказал адвокат Синицы Андрей Сабинин.

Сабинин также усомнился в компетенции специалистов, экспертизы которых стали основой позиции обвинения.