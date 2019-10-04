При посадке в аэропорту Львова разбился транспортный самолёт Ан-12

Разные источники приводят данные о трёх или четырёх погибших. Всего на борту было 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. По предварительным данным, самолёт летел из Испании в Турцию. Во Львове планировалось приземление для дозаправки. На подлёте ко Львову самолёт пропал с радаров. Ан-12 обнаружили в полутора километрах от взлётно-посадочной полосы. Следов пожара нет. В Министерстве инфраструктуры говорят, что у Ан-12 могло кончиться топливо.
2019-10-04T10:00:00+03:00
2019-10-04T10:09:36+03:00
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10:00, 04 октября 2019
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