США не выдали визы части российской делегации, направлявшейся на сессию Комитета Генеральной Ассамблеи ООН

Соединённые Штаты не выдали визы части российской делегации, направлявшейся на сессию Комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал заместитель постпреда России при Организации Дмитрий Полянский. Он считает, что пока визовый вопрос не будет решён, нужно взять паузу в работе Комитета.