Под Краснодаром вооружённые люди ворвались на завод «Кубанские деликатесы»

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Согласно этим данным, 8 человек с огнестрельным оружием стали стрелять в двух охранников и попытались взять предприятие под свой контроль. Захватчики также попытались взять заложников, но позже отпустили людей и забаррикадировались внутри. Пострадавшие охранники госпитализированы.