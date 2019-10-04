Российские авиакомпании потеряли более миллиарда рублей из-за запрета полётов в Грузию, введённого в июле этого года

По словам источника газеты «Коммерсантъ» в авиакомпании «Победа», перевозчик потерял полмиллиарда рублей. S7 свои потери оценила в 600 миллионов. Ещё 200 миллионов потеряла авиакомпания Red Wings. При этом источники «Коммерсанта» утверждают, что перевозчикам не компенсируют потери из бюджета, несмотря на то, что Минтранс обещал это сделать.
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…
Вокруг «формулы Штайнмайера», субъективные заметки… Украинское государство становится похожим на западные демократии. Власть слышит и реагирует на голос народа, у нас же наоборот: народ обязан выполнять волю власти. Результат — глубокое отчуждение общества от государства, а трагический Российско-Украинский конфликт остается народом как бы незамеченным…