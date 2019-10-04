Российские авиакомпании потеряли более миллиарда рублей из-за запрета полётов в Грузию, введённого в июле этого года

По словам источника газеты «Коммерсантъ» в авиакомпании «Победа», перевозчик потерял полмиллиарда рублей. S7 свои потери оценила в 600 миллионов. Ещё 200 миллионов потеряла авиакомпания Red Wings. При этом источники «Коммерсанта» утверждают, что перевозчикам не компенсируют потери из бюджета, несмотря на то, что Минтранс обещал это сделать.