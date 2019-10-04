В Волгограде экстренно сел самолёт из-за смерти ребёнка на борту

Об этом сообщает агентство ТАСС. Лайнер направлялся из Грозного в Москву. На борту была двухмесячная девочка с врождённым заболеванием. Ребёнка везли на лечение. Девочку сопровождал врач-реаниматолог. Во время полёта состояние ребёнка резко ухудшилось. После приземления девочку доставили в больницу Волгограда в состоянии клинической смерти, однако реанимационные действия не помогли.