По предварительным данным, 4 человека погибли в результате аварийной посадки самолёта вблизи Львова на Украине

Об этом сообщает агентство РИА «Новости». Оно приводит данные Министерства инфраструктуры, согласно которым самолёт мог совершить аварийную посадку из-за того, что закончилось топливо.

Это был грузовой борт, он направлялся из испанского Виго в турецкий Стамбул. По данным канала «112 Украина», во Львове самолёт должны были дозаправить. В момент подлёта к областному центру была потеряна связь с экипажем. На борту находились 7 членов экипажа и один пассажир. Началось расследование. Аэропорт Львова временно не принимает и не отправляют самолёты, передают украинские СМИ. При этом отмечается, что Ан-12 обнаружили в полутора километрах от аэропорта.