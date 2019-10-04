Сотрудник префектуры Парижа напал на своих коллег

Четыре человека погибли.

Сорокапятилетний IT-специалист из управления разведки префектуры пронес на работу мраморный нож. Примерно в час дня он начал нападать на полицейских. Он атаковал их по одному, перемещаясь по разным этажам здания. Как только нападавший вышел во внутренний двор, его застрелили, — сообщает французский телеканал BFM. За это время сотрудник убил четверых человек: троих мужчин и одну женщину. Через несколько часов прокуратура объявила о задержании жены убийцы, но не пояснила, в каком она сейчас статусе.

Также неизвестны и мотивы преступления. В профсоюзе полицейских предположили, что был некий конфликт между сотрудниками префектуры. Эту версию подкрепил французский новостной сайт «Акту17». По их данным, недавно у начальства появились претензии к сотруднику из-за того, что он отказывался здороваться с коллегами женского пола. Также издание пишет, что полтора года назад нападавший принял ислам.

Сотрудник работал в префектуре с 2003 года.