Совет при президенте по правам человека обратился к прокурору Псковской области в связи с делом Светланы Прокопьевой

Совет при президенте по правам человека обратился к прокурору Псковской области в связи с делом журналистки Светланы Прокопьевой. Её обвиняют в оправдании терроризма из-за рассуждений о причинах теракта в здании архангельского ФСБ. Комиссия по свободе информации не усмотрела никаких признаков оправдания терроризма в высказываниях журналистки, сообщает пресс-служба СПЧ. В сообщении подчёркивается, что Прокопьева в своей авторской радиопрограмме пыталась затронуть сложные и неоднозначные для восприятия вопросы. Совет просит учесть мнение комиссии при изучении материалов уголовного дела, пишет агентство «Интерфакс».