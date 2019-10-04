Украинский МИД анонсировал новый, более масштабный, обмен заключёнными между Москвой и Киевом

О предстоящем обмене объявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко в эфире телеканала «1+1». По его словам это может произойти на следующей неделе. Сколько заключённых вернётся домой — министр не уточнил. Он подчеркнул, что Украина согласилась провести комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе. Документ известен как формула Штайнмайера по имени бывшего главы немецкого МИДа, а теперь президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Возвращение пленных одна из задач плана, разработанного почти четыре года назад, отметил министр. Наряду с прекращением огня и отводом войск. Напомню, Москва и Киев почти месяц назад провели первый этап обмена в формате 35 на 35. На Украину вернулись все моряки, задержанные прошлой осенью в Керченском проливе, осуждённый по обвинению в терроризме режиссёр Олег Сенцов и ряд других граждан страны. В аэропорту Борисполь их встретил президент Владимир Зеленский, туда же приехали родственники и журналисты. Среди тех, кого отпустил Киев – обвиняемый в госизмене главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, его называют ключевым свидетелем по делу о крушении малазийского Боинга. В Москве церемонии, аналогичной украинской, не было.

Ситуацию на Украине планируют обсудить на встрече в так называемом «нормандском формате» в Париже. Это вчера подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель. Цель переговоров — остановить боевые действия на востоке Украины, которые продолжаются больше пяти лет. Дату встречи Меркель не назвала.