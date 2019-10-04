Доходы среднего класса в России продолжают падать

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на доклад профессора высшей школы экономики Наталии Тихоновой, представленный в рамках российско-французской научной конференции. Согласно исследованию, в России средний класс составляет 38 процентов населения. Каждый десятый его представитель живёт в Москве. Доходы среднего класса падают с 2014 года. При этом социальная незащищённость растёт. В докладе отмечается, что выбросить за пределы этого класса могут рождение ребёнка или выход на пенсию.

По данным исследователей, средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тысяч рублей.