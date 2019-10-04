Житель Нижнего Новгорода обвинил полицейских в том, что те подбросили ему наркотики

По словам Игоря Крайнова, это произошло в середине сентября. В одном из дворов за ним стали гнаться полицейские в гражданской одежде. Один из них при этом стрелял в воздух. Силовики догнали Крайнова в здании около лифта, повалили на пол и заковали в наручники, после чего, по утверждению молодого человека, его стали бить руками и ногами. Затем обыскали, достав из его кармана пакет с мефедроном. Задержанный подчёркивает, что наркотик ему подбросили. В отделе полиции Крайнова продолжили, с его слов, избивать и унижать. При этом, по утверждению молодого человека, один из силовиков говорил, какой легенды должен придерживаться задержанный, давая признательные показания.

Спустя 2 дня Крайнова отпустили под подписку о невыезде. В больнице у него зафиксировали ушибы. Правозащитники обратились в СК. В распоряжении организации «Комитет против пыток» оказалась видеозапись избиения, её также передали следователям, пишет сайт Znak.com.