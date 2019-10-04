SuperJob: Среднестатистическому россиянину для счастья нужна зарплата размером в 161 тысячу рублей в месяц

Среднестатистическому россиянину для счастья нужна зарплата размером в 161 тысячу рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob. Их публикует агентство ТАСС. В исследовании отмечается, что мужчинам для счастья нужна 181 тысяча в месяц, женщинам – 138.