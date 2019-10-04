Самолёт Грозный – Москва совершил экстренную посадку из-за резкого ухудшения состояния двухмесячной девочки

Самолёт Грозный – Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за резкого ухудшения состояния двухмесячной девочки, находившейся на борту. Спасти ребёнка не удалось, девочка умерла по пути в больницу, пишет «Комсомольская правда». Отмечается, что ребёнка, у которого было несколько заболеваний сердца, везли на лечение в Москву.