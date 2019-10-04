Возле Хованского кладбища в Москве минувшим вечером произошёл конфликт

Как сообщает государственное учреждение «Ритуал», на территорию пыталась проникнуть группа из двадцати человек. Эти люди, как утверждается, были пьяны и угрожали сотрудникам охраны кладбища. Работники вызвали полицию. Как говорят в «Ритуале», обошлось без задержаний. Пытавшиеся прорваться на территорию люди принесли извинения и разошлись.