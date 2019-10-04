В ПАСЕ прошли дебаты, посвящённые протестам в Москве

Как сообщает РБК, выступление главы российской делегации Петра Толстого прерывалось из-за криков неизвестного активиста, который называл Россию террористическим государством. Впоследствии этого человека выдворили из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Маури Паскье.

Люди, устроившие акцию во время выступления Толстого, находились на балконе зала пленарных заседаний. В руках у них были флаги Украины, Грузии и Польши.

России вчера во время дебатов было предоставлено слово после выступления основного докладчика. Как отмечает газета «Ведомости», ряд участников заседания раскритиковал Москву за применение силы к протестующим и возбуждение против них уголовных дел.