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08:30, 04 октября 2019

США не выдали визы части российской делегации, направлявшейся на сессию Комитета Генеральной Ассамблеи ООН

Соединённые Штаты не выдали визы части российской делегации, направлявшейся на сессию Комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал заместитель постпреда России при Организации Дмитрий Полянский. Он считает, что пока визовый вопрос не будет решён, нужно взять паузу в работе Комитета. Дипломат также призвал секретариат ООН предпринять меры для разрешения ситуации.

Ранее в  сентябре между Россией и США разразился скандал, когда 10 российских дипломатов не смогли получить визы, чтобы посетить сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, из-за неоформленных документов сорвалась поездка дипломатов из нашей страны на российско-американский форум.



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