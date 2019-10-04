Центр НАФИ: Почти треть россиян рассчитывают на финансовую поддержку со стороны своих детей после выхода на пенсию

Такие результаты опроса приводит агентство ТАСС со ссылкой на аналитический Центр НАФИ. Социологи отмечают, что в этом году выросла доля тех, кто не полагается на детей. Чаще других ожидают помощи от детей неработающие россияне. При этом мужчины реже надеются на помощь, чем женщины.