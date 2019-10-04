Власти Якутска согласовали акцию в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом

Массовый пикет пройдёт завтра на центральной площади города, рассказала агентству Интерфакс депутат госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан. Инициаторы акции считают, что права Габышева были нарушены при задержании и попытке провести психическое обследование. Депутат добавила, что желание человека отправиться в пеший поход – это его право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией, а если он считает себя шаманом, это закреплённое Конституцией право на свободу вероисповедания. Мыраан добавила, что любой человек может высказывать свои мысли о политической и экономической ситуации в стране.

В марте Габышев начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы, как он сказал. «изгнать Путина». Две недели назад мужчину задержали в Бурятии, отправили на обследование в психоневрологический диспансер. На него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.