Самолёты Евгения Пригожина, которые попали под санкции США, совершали рейсы в горячие точки в ряд стран Африки и Сирию

Это выяснила «Новая газета». В Судан российская военная делегация прилетела сразу после переворота в африканской стране в апреле 2009 года. Туда группу отвёз бизнес-джет Embraer компании Autolex Transport, её связывают с Евгением Пригожина. На борту самолёта были в том числе нынешний командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, военный атташе в Египте Андрей Глущенко и сотрудник Минбороны Максим Зельник, выяснила «Новая газета» и международный журналистский проект по исследованию коррупции.

На том же самолёте после переговоров в Москве домой вернулись высокопоставленные члены правительства Судана. Бизнесмен, которого в СМИ называют «поваром Путина», тоже не раз пользовался этим самолётом. В начале года Пригожин летал в Хартум вместе с сыном и бойцами частной военной компании Вагнера, пишет «Новая».

На борту был и посол Судана в ООН. Другой самолёт бизнесмена, попавший под санкции США, не раз летал в Сирию. Им же пользовалась и семья Пригожина. Ещё один джет оказался в Центральноафриканской республике за 10 дней до убийства там в июле прошлого года съёмочной группы Орхана Джемаля. Компания, которой принадлежит самолёт, ведёт к европейскому Конкорду, отмечает газета.

США на днях ввели санкции против двух сотрудников Агентства интернет-исследований, связанного с Пригожиным и нескольких компаний, также имеющих отношение к бизнесмену.