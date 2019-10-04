В суде Краснодара, как ожидается, зачитает последнее слово адвокат Михаил Беньяш

Его обвиняют в применении насилия к полицейским, он же утверждает, что силу применили к нему. Краснодарского юриста Михаила Беньяша задержали 9 сентября 2018 года после акции против повышения пенсионного возраста — он в ней не участвовоал, но собирался помогать тем, кого задержат силовики.

Как утверждает обвинение, двое оперативников уголовного розыска подошли к адвокату, разъяснили ему причины задержания, показали служебные удостоверения и попросили проехать с ними в отдел. Он сам сел в машину, а в пути схватил и укусил одного из полицейских за руку, а другого несколько раз ударил в область лица локтем. Он якобы пытался вырваться из автомобиля и бился головой об стекло.

Сам Беньяш утверждает, что после акции протеста двое неизвестных в штатском насильно посадили его и адвоката Марину Басманову в машину, где их избивали и душили. Потом его выволокли из автомобиля, бросили лицом на асфальт, а в кабинете несколько раз ударили по лицу и угрожали изнасиловать. В возбуждении уголовного дела против полицейских адвокату было отказано.

Месяц назад защита Беньяша обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на избиения при задержании.