Коптевский суд Москвы рассмотрит иск столичного метрополитена к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму

Претензии, как и в предыдущих аналогичных делах, связаны с акцией 27 июля. Метрополитен требует более 54 тысяч рублей от восьми ответчиков. Среди них оппозиционер Алексей Навальный, а также баллотировавшиеся в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина и Любовь Соболь. По версии столичного метро, из-за несогласованной акции 27 июля бюджетной организации пришлось выплатить премии сотрудникам, вышедшим на работу в свой выходной день. Навального же и его соратников в метрополитене считают организаторами митинга.

При этом адвокат Сергей Бадамшин настаивает, что протесты в Москве действительно увеличили пассажиропоток на ряде станций, однако из-за этого, по его словам, метро должно было не понести убытки, а напротив, получить дополнительную прибыль.

Это уже не первое подобное дело за последний месяц: ранее суд уже взыскивал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму более миллиона рублей в пользу «Мосгортранса» и свыше трех миллионов рублей в пользу «Автодора». Еще 240 тысяч присудили ресторану «Армения».

Помимо прочего, свои иски к оппозиционером также подали несколько служб такси.