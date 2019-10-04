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07:47, 04 октября 2019

Власти США рассматривают возможность создание нового СМИ для вещания за рубеж

Как заявил президент Дональд Трамп, радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа» не справляются со своей работой. Кроме того, по его словам, новое СМИ могло бы стать альтернативой новостной телекомпании CNN, настроенной критически по отношению к нынешней администрации.



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