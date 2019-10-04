Средний класс в России составляет около 38% населения

Его доходы падают с 2014 года, а социальная незащищенность растет. Это следует из доклада ВШЭ, на который ссылается РБК. В исследовании отмечается, что рождение ребенка или выход на пенсию способны выбросить россиян за пределы этого класса. В докладе отмечается, что российский средний класс не однороден, абсолютно всем его характеристикам соответствуют лишь 7% населения.