Мэрия Москвы вновь не согласовала проведение акции «Бессмертный ГУЛАГ»

Как рассказал «Эху Москвы» один из организаторов, председатель Политического Совета Партии Перемен Андрей Нечаев, еще есть шанс, что акция состоится. Он также заметил, что с 6 октября они намерены проводить одиночные пикеты у Соловецкого камня, а также через некоторое время пойти в суд для решения этой ситуации.