Минздрав Японии намерен провести внутреннее расследование из-за ошибки в вывозе останков военнопленных из России

Как передает «Киодо», для этого будут привлечены юристы и специалисты по медицине и антропологии. Первая группа в течение месяца должна изучить действия самого министерства, касающиеся этой проблемы, а вторая займется проверкой работы японских чиновников и экспертов, которые осуществляли сбор и вывоз останков из России. Вторая часть инспекции завершится до конца текущего года.
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