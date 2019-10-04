Минздрав Японии намерен провести внутреннее расследование из-за ошибки в вывозе останков военнопленных из России

Как передает «Киодо», для этого будут привлечены юристы и специалисты по медицине и антропологии. Первая группа в течение месяца должна изучить действия самого министерства, касающиеся этой проблемы, а вторая займется проверкой работы японских чиновников и экспертов, которые осуществляли сбор и вывоз останков из России. Вторая часть инспекции завершится до конца текущего года.