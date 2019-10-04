Паром с 20 автомобилями и 40 пассажирами сел на мель на реке Алдан в Якутии

Как сообщает МЧС, при переправе сломался редуктор на буксире с баржой. Баржа была отцеплена и заякорена, буксир проследовал на берег для ремонта. Погибших и пострадавших нет. Баржа стоит в 100 метрах от берега. Имеется возможность доставить пассажиров на берег на трех моторных лодках. Людям ей организовано горячее питание и предложено размещение в гостинице.
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…
Вокруг «формулы Штайнмайера», субъективные заметки… Украинское государство становится похожим на западные демократии. Власть слышит и реагирует на голос народа, у нас же наоборот: народ обязан выполнять волю власти. Результат — глубокое отчуждение общества от государства, а трагический Российско-Украинский конфликт остается народом как бы незамеченным…