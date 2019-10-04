Паром с 20 автомобилями и 40 пассажирами сел на мель на реке Алдан в Якутии

Как сообщает МЧС, при переправе сломался редуктор на буксире с баржой. Баржа была отцеплена и заякорена, буксир проследовал на берег для ремонта. Погибших и пострадавших нет. Баржа стоит в 100 метрах от берега. Имеется возможность доставить пассажиров на берег на трех моторных лодках. Людям ей организовано горячее питание и предложено размещение в гостинице.