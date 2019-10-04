Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1.4 тыс. кв. метров

Обрушение кровли на площади 1,4 тыс. кв. метров произошло в помещении горящего склада в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. «Обрушение кровли на площади 1400 кв. м», — сказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 3,9 тыс. кв. метров. Склад расположен на улице Софийской.

Уточняется, что пожару присвоен третий ранг сложности, сведения о пострадавших пока не поступали. В тушении возгорания задействованы 125 человек и 31 единица техники.

По данным МЧС, на складе хранятся пластиковые изделия. «Ангар размером 30х130 метров и высотой 6 метров по хранению пластиковых изделий. Для контроля замеров воздуха в районе пожара к месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория», — сказала собеседница агентства.

Согласно видеоролику с места ЧП, который предоставили ТАСС в МЧС, у горящего здания на юго-западе города наблюдается сильное задымление. По данным картографического сервиса 2ГИС, здание расположено в промзоне, рядом — другие складские и хозяйственные строения.