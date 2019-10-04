В Японии продолжается Кубок мира по волейболу среди мужских команд

Российская команда стартовала на Кубке мира с двух побед — волейболисты Австралии — с двух поражений. Однако это не должно вводить в заблуждение. Игра обещает стать упорной. Во первых, австралийцы проиграли ни кому-нибудь, а сильным командам Египта и Бразилии. К тому же, в своем Олимпийском отборе волейболисты Австралии хоть и заняли третье место. Но достойно сражались вс фаворитами — сербами и итальянцами. Причем, последним уступили лишь на тайбрейке.

Российская команда начала Кубок мира победами над Ираном и Канадой. Последним подопечные Томаса Самельвуо уступали 0-2 по партиям. К тому же состав российской сборной в Японии можно назвать скорее экспериментальным.

Встреча волейболистов России и Австралии начнется в 8 утра. Трансляция на Матч ТВ.