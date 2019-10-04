Владимир Путин подписал указ об отставке директора ФСИН Геннадия Корниенко

Источники «Интерфакса» связывают увольнение генерала с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе. 30 сентября ему исполнилось 65 лет. По сведениям агентства, наиболее вероятной кандидатурой на пост директора ФСИН является начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Называется также кандидатура замглавы Службы экономбезопасности ФСБ Сергея Алпатова.

Общероссийский гражданский форум и Комитет гражданских инициатив представил доклад «Преступления и наказания: что делать с российскими тюрьмами?». Как рассказал «Эху Москвы» один из составителей доклада, предприниматель Алексей Козлов, в данном докладе освещены основные проблемы в системе ФСИН.

Козлов отдельно отметил вопрос трудоустройства заключенных. По его словам, в тюрьмах заключенные получают гораздо меньше, чем люди на свободе за аналогичную работу. Это, в свою очередь, не позволяет им самим себя обеспечивать.