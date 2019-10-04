В Ростове-на-Дону огласят приговор трем местным жителям по делу о попытке свержения власти

Им грозит по восемь лет лишения свободы. Следователи утверждают, что в 2017-м году тогда еще восемнадцатилетний Ян Сидоров и двадцатилетний Владислав Мордасов провоцировали массовые беспорядки с целью свержения регионального правительства Ростова-на-Дону. Пятого ноября они вышли на площадь с двумя плакатами и мегафоном. На одном из их самодельных транспарантов было написано «Верните землю ростовским погорельцам».

Как только молодые люди его развернули, их задержали. Третьим фигурантом дела стал восемнадцатилетний Вячеслав Шашмин, который проходил неподалеку. Следователи утверждают, что все задержанные причастны к массовым беспорядкам в центре города. По их версии, деятельность молодых людей координировали через телеграмм-чат запрещенного в России движения «Артподгтовка».

Сидоров и Мордасов неоднократно утверждали, что не связаны с этой организацией, и два года назад вышли на мирный пикет. Шашмин, в свою очередь, которому грозит только три года колонии, в принципе отрицает свою причастность к акции 5 ноября.

Ранее обвиняемые дали признательные показания, но отказались от них. Молодые люди утверждают, что подписали документ под давлением следствия.