Мосгорсуд продолжит рассмотрение жалобы на приговор Владиславу Синице, получившему 5 лет за твит о детях силовиков

По версии гособвинения, высказывания финансового менеджера попадают под статью о разжигании ненависти с угрозой насилия. Как ожидается, в рамках процесса будут завершены прения.

Рассмотрение апелляции началось накануне. В ходе нее коллегия судей отклонила почти все ходатайства защиты, в том числе о допросе независимых экспертов. Об этом рассказал адвокат Синицы Андрей Сабинин. Он также выразил сомнения в компетенции специалистов, чьи экспертизы послужили основой для обвинительного приговора Синице.