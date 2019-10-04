Власти Гонконга планируют запретить ношение масок во время массовых демонстраций или акций протеста

Как пишет Financial Times, такое предложение уже сегодня вынесет на обсуждение кабмина глава Гонконга Кэрри Лам. Правительство также намерено ввести в стране режим ЧП, чего не было уже более полувека. В стране не стихают массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции, который позволит выдавать правонарушителей материковому Китаю.