Дональд Трамп отозвал посла США в Киеве Мари Йованович

По сведениям The Wall Street Journal, поводом стали жалобы на то, что дипломат препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Источники издания утверждают, что сотрудникам Госдепа дали понять, что отзыв посла на Украине является одной из приоритетных задач для Трампа.
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