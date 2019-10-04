Минфин оценил потери бюджета от шоков на сырьевых рынках

Проект бюджета на 2020–2022 годы предполагает, что при самом неблагоприятном сценарии, цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение 10 лет.

В первый год падения цен до $10 бюджет недополучит примерно 5% ВВП. Если же после этого нефть не будет дорожать 10 лет, казна лишится доходов, равных 70% ВВП.

Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2020 году цены на нефть марки Urals снизятся до $57 за баррель, а к 2024 году — до $53. При этом консервативный прогноз предполагает падение до $42,5 в 2020 году и рост до $45,9 к 2024.