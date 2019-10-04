Очередной обмен между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе

Как заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, новый обмен будет еще более масштабным, чем тот, что состоялся 7 сентября в формате «35 на 35». В Москве это заявление украинского министра не комментировали. Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что условия обмена обсудят 15 октября участники контактной группы.