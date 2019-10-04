Сегодня стартует сезон в мужской баскетбольной Евролиге

В новом розыгрыше нашу страну будут представлять сразу три клуба. К завсегдатаям Евролиги ЦСКА и «Химкам» прибавился «Зенит» из Санкт-Петербурга. Понятно, что дебютант серьезных турнирных задач перед собой пока не ставит. А вот остальные наши клубы рассчитывают побороться за трофей.

Химчане в межсезонье заметно усилились. Приобретя сразу трех игроков из NBA. Включая центрового Тимофея Мозгова.

А вот действующие победители Евролиги — армейцы, напротив, лишились целой группы лидеров. Команду покинули — Серхио Родригес, Кори Хиггинс и Нандо Де Коло. Новичкам же красно-синих еще нужно время, чтобы сыграться. Свидетельством чему стало неожиданное поражение в национальном первенстве от скромного «Енисея».

Защиту титула армейцы начнут сегодня гостевой игрой с испанской «Валенсией».