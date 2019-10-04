Украинский парламент рассмотрит программу деятельности нового правительства

В документе, поступившем на изучение депутатов Верховной Рады, указан целый ряд мер по улучшению состояния экономики в стране. Так, в кабмине говорят о намерениях в ближайшие 5 лет достигнуть роста ВВП на 40%, создать 1 млн рабочих мест, отремонтировать несколько десятков тысяч км дорог, а также построить пять морских портов и 15 аэропортов.

Помимо этого правительство намерено добиться привлечения зарубежных инвестиций в размере 50 млрд долларов. При этом украинский премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что из всех поступлений в бюджет 70% он намерен вкладывать в развитие страны, и только 30% — в социальную сферу. В правящей партии «Слуга народа» говорят, что это вынужденная мера.

По словам главы одноименной фракции в Раде Давида Арахамии, в противном случае «будет перекрыт кислород следующим поколениям». Отдельно украинский кабмин в своей программе прописал намерения бороться с информационными атаками со стороны России, которая в документе называется «государством-агрессором».

Новое правительство Украины было назначено в конце августа после прошедших в стране досрочных парламентских выборов. Они позволили пропрезидентской партии «Слуга народа» сформировать единоличное большинство в Верховной Раде.