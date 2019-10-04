Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin

Сумма сделки — почти $40 миллионов. Всего Украине продадут 150 ракет Javelin и связанное с ними оборудование. Ранее представитель Пентагона заявил, что министерство обороны США наверстывает задержки в военной помощи Украине. Бюджет Пентагона на завершившийся финансовый год предусматривает выделение Киеву $250 миллионов на помощь в области безопасности.