Коммунисты и представители левых движений проведут митинг и шествие в память о событиях октября 1993 года

О них «Эху Москвы» рассказал депутат Госдумы от КПРФ, Первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин. Он сообщил, что КПРФ инициировало и будет продолжать требовать тщательно расследовать все обстоятельства событий октября 1993 года
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Вокруг «формулы Штайнмайера», субъективные заметки… Украинское государство становится похожим на западные демократии. Власть слышит и реагирует на голос народа, у нас же наоборот: народ обязан выполнять волю власти. Результат — глубокое отчуждение общества от государства, а трагический Российско-Украинский конфликт остается народом как бы незамеченным…