Коммунисты и представители левых движений проведут митинг и шествие в память о событиях октября 1993 года

О них «Эху Москвы» рассказал депутат Госдумы от КПРФ, Первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин. Он сообщил, что КПРФ инициировало и будет продолжать требовать тщательно расследовать все обстоятельства событий октября 1993 года