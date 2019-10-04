Суд приступит к рассмотрению иска московского метрополитена о взыскании ущерба из-за проведения акции 27 июля

Как ранее рассказал «Эху Москвы» один из ответчиков, директор ФБК Иван Жданов, даже не стоит надеяться, что суд пример сторону оппозиции. Он также заметил, что таким образом власти пытаются наказать рублем оппозицию и дестабилизировать их.

Претензии организаций и структур, близких к администрации Москвы, связаны с политическим заказом, такое мнение «Эху Москвы» высказала одна из ответчиков, муниципальный депутат Юлия Галямина. Она отметила, что со временем оппозиционеры намерены дойти до высших мировых инстанций с обжалованием этого и подобных исков.