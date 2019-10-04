Семьи жертв массового убийства в Лас-Вегасе получат 800 миллионов долларов.

Владелец отеля, откуда велась стрельба договорился об урегулировании исков от семей погибших и пострадавших. Как пишет The New York Times, сделка может охватить до четырех с половиной тысяч исков, поданных против гостиничной сети MGM Resorts. Два года назад в Лас-Вегасе пенсионер открыл из номера отеля беспорядочный огонь по посетителям кантри-фестиваля. Тогда погибли более 50 человек, несколько сотен получили ранения. Сам злоумышленник застрелился.