Госдума временно переедет в Дом союзов на Большой Дмитровке.

Это связано с предстоящей реконструкцией здания на Охотном ряду. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Помимо аппарата Госдумы, в Дом союзов переедут подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и организации, подведомственные Управделами президента. Ранее источники «Ведомостей» рассказывали, что на аренду новых помещений в 2020–2021 годах из бюджета будет расходоваться по 32 млн рублей в месяц. «Коммерсант» в начале года писал, что на реконструкцию здания Госдумы потратят почти 3,5 млрд. руб. По сведениям издания, планируется перестроить зал заседаний, крышу, здания, а также столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.
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