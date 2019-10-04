Власти Гонконга планируют запретить ношение масок во время массовых демонстраций или акций протеста.

Как пишет Financial Times, такое предложение уже сегодня вынесет на обсуждение кабмина глава Гонконга Кэрри Лам. Правительство также намерено ввести в стране режим ЧП, чего не было уже более полувека. В стране не стихают массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции, который позволит выдавать правонарушителей материковому Китаю.
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Вокруг «формулы Штайнмайера», субъективные заметки… Украинское государство становится похожим на западные демократии. Власть слышит и реагирует на голос народа, у нас же наоборот: народ обязан выполнять волю власти. Результат — глубокое отчуждение общества от государства, а трагический Российско-Украинский конфликт остается народом как бы незамеченным…
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…