В Псковской области погиб десантник 76-й дивизии.

Как передает ИФ со ссылкой на представителя командования, 2 октября в ходе плановых учений у десантника одновременно сработали основной и запасной парашюты, их стропы перехлестнулись и падение стало неконтролируемым. Причины трагедии выясняет комиссия командования ВДВ.